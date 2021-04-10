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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2021 للعمل كمدرسين

السبت 10/أبريل/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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زاد البحث عن رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2021 للعمل كمدرسين عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة خاصة عقب إعلان الوزارة مؤخرا عن تلقى طلبات الانضمام إلى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس اليابانية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عن رابط وخطوات التقديم الإلكتروني.

رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2021 للعمل كمدرسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تقديم المعلمين والإداريين في المدارس اليابانية للعام الدراسي ( 2021_2022)، خلال الفترة من 9 إلى 22 أبريل الجاري إلكترونيا عبر هذا الرابط ( من هنا )، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لإنجاز تعاملاتهم اليومية دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو مديريات التربية والتعليم والتعامل المباشر مع الموظفين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين عبر التعامل المباشر مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم دون اتخاذ الإجراءات الواقية اللازمة التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية.

خطوات التقديم الإلكتروني للمدرسين للعمل في المدارس اليابانية

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة بيانات الراغب في التقديم كاملة ( الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المدرسة المعين بها، المحافظة التابع لها،...)

كتابة المؤهل العلمي ( تخصص، درجة علمية، جامعة)

الإجابة على بعض الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعليم 

وامتحان يقيس مستوى اللغة الإنجليزية لدى المتقدم 

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التخصصات المطلوبة للتدريس في المدارس اليابانية

يمكن عبر رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2021 للعمل كمدرسين وملء استمارة الالتحاق الإلكترونية القبول للعمل فيها إذا توافرت التخصصات المطلوبة منها مدير مدرسة ، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال، معلم Math، معلم Science، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر "احتياجات خاصة"، أخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، أخصائي مكتبات، معلم تكنولوجيا المعلومات lCT ، معلم مادة المهارات المهنية.

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