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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمى يشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب

السبت 10/أبريل/2021 - 12:52 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
مروة عنبر
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أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بدور جهاز مكافحة الإرهاب ومساهمته بمعارك التحرير.

وقال الكاظمي، إن العراقيون ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك إرهاب آخر متمثل بمكافحة الفساد وضبط السلاح ومنع التدخل الأجنبى.

وأكد الكاظمى أن الجهات الأمنية فى العراق تعمل على ضبط الحدود والمنافذ بإجراءات مكثفة ومستمرة ومتكاملة.

وقال الكاظمي خلال كلمته في المؤتمر العلمي الأول الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب "أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح تحديًا عالميًا يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي".

وأضاف أن "جميع القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وغيرها ساهمت في هذا الإنجاز ولكن كانت هناك خصوصية بارزة لقوات مكافحة الإرهاب، حيث إن اختصاصهم الرئيسي هو مكافحة الإرهاب، وقامت قوات هذا الجهاز الوطني بدور كبير وبارز جدا في دحر عصابات داعش الإرهابية وما زالت تقوم بعمل جبار في ضرب الخلايا الإرهابية المنتشرة في المناطق النائية".

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