رفع الدعاوى القضائية عبر بوابة مصر.. دورة تدريبية لمحامي شمال القاهرة

عقدت نقابة محامي شمال القاهرة، برئاسة النقيب الفرعي عمرو محي الدين، وبالتعاون مع وزارة العدل -قسم تكنولوجيا المعلومات-، دورة تدريبية لمحامي الفرعية على كيفية تسجيل حساب شخصي للمحامي، وكذلك رفع الدعاوى القضائية عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت عبر بوابة مصر الرقمية.وقال محمد هيبة، عضو شباب الفرعية، إن الدورة التدريبة حاضرَ فيها المستشار أحمد سري، مساعد وزير العدل ورئيس مركز المعلومات القضائية، والمستشار أحمد بهجت، نائب رئيس مركز المعلومات القضائية، مشيرًا إلى أن الدورة شهدت تواجد مجلس شمال القاهرة نقيبًا وأعضاءً.