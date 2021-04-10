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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران.. روحانى يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم «uf6»

السبت 10/أبريل/2021 - 11:22 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
عبير سليم
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أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، البدء في ضخ غاز اليورانيوم "uf6" في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي.

وأوضح روحاني، خلال "الیوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران"، أن البدء بالاختبار الميكانيكي على أجهزة طرد مركزي من الجيل التاسع IR9.

وأكد أن إيران بدأت بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس IR6، وأنها بدأت بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR5، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

كما بين الرئيس الإيراني البدء بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR6s.

وقد أعلنت إيران افتتاح مركز جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في جبال نطنز، إذ إن افتتاح المركز الجديد يأتي بعد التفجير الذي تعرض له المركز، حيث وجهت طهران الاتهام لإسرائيل بتفجيره.

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