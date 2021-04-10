«البترول» تعلن تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز المضغوط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط والتى تعد إحدى الوسائل المتطورة التى بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى.وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها على الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات.كما تتميز المحطة بنقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5 آلاف متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.