الدنيا بخير.. فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. ويسلم المبلغ بنقطة شرطة مدينتي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:47 م
تمكن أحد أفراد الأمن، ويدعى محمد جابر طه، من العثور على مبلغ مالي كبير يبلغ مليون جنيه في مدينتي ، وذلك بجوار مصعد احدى عمارات مجموعة ١٨ في منطقة B1 .
وقد تم تسليم المبلغ كاملا إلى نقطة شرطة مدينتي ، وتحرر محضر بالواقعة ( رقم المحضر ٦ أحوال ) .
وقد تم تسليم المبلغ لصاحبه والذي يمتلك شركة مقاولات.
وقد قرر قطاع أمن مدينتي بمجموعة طلعت مصطفى تكريم فرد الأمن وصرف مكافأة له لأمانته.
الدنيا بخير.. فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. ويسلم المبلغ بنقطة شرطة مدينتي
الدنيا بخير.. فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. ويسلم المبلغ بنقطة شرطة مدينتي
الدنيا بخير.. فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. ويسلم المبلغ بنقطة شرطة مدينتي
الدنيا بخير.. فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. ويسلم المبلغ بنقطة شرطة مدينتي