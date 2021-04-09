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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب التنسيقية يعقد جلسات استماع مع ممثلي الأندية الشعبية بالإسكندرية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:49 م
جريدة الدستور
إسلام نصير - محمد الشريف
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عقد النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات استماع مع بعض ممثلى الأندية الشعبية بالإسكندرية لمعرفة تضررهم من قرار دمج الأندية الشعبية ودراسة آثاره الايجابية والسلبية.

وقال النائب محمد إسماعيل، إنه تم ترتيب لقاء مع وزير الشباب والرياضة بحضور المهندسة داليا أحمد مدير هيئة المكتب وتم عرض الأثار السلبية لقرار دمج الأندية الشعبية.

وأشار إسماعيل إلى أن الوزير وعد بحل المشكلة نظرا لإيمانه بأهمية توسيع القاعدة الرياضية والدور الذى تقوم به تلك الأندية للحفاظ على النشء والشباب من الأفكار الهدامة.

وأضاف إسماعيل، أنه تم عمل لقاء مع الدكتورة مع صفاء وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتجهيز دراسة شاملة وعرضها على الوزير لإرجاء دمج الأندية الشعبية.

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