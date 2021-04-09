البنتاجون: الوجود الأمريكي في البحر الأسود ليس سرًا

أعلن مسئول في البنتاجون، اليوم الجمعة، عن أن الوجود البحري الأمريكي في البحر الأسود ليس سرًا، وفق شبكة "سكاي نيوز".وأشارت البنتاجون إلى أن القيادة الأمريكية في أوروبا، وبالتنسيق مع القيادة العليا لحلف شمال الأطلسي، تتابع التحركات الروسية في شرق أوكرانيا وفي مياهها الإقليمية.