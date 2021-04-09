التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية تجاه جنوب غرب المملكة

أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.وبحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أشار التحالف العربي، أن محاولات الحوثيين العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.وقال التحالف العربي، سوف نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.وأضاف التحالف العربي، ان المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب.