محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة رفع صرف صحي الحما بمركز منفلوط والتي يجري تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك للوقوف على أعمال تلافي الملاحظات النهائية العاجلة للبدء في تشغيل مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز منفلوط.رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبعض الشركات المنفذة للمشروعات.وتفقد المحافظ أقسام محطة الرفع واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح للأعمال التي سيجرى تنفيذها بالمحطة لاستكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل الذي يخدم مدينة منفلوط بالكامل ثم قام بالمرور على شارع أحمد ماهر لتفقد مدى تلافي الملاحظات النهائية لأعمال الصرف الصحي الجارى تنفيذها مشددًا على ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال بالمحطة والمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها والتشديد على نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة.وأشار المحافظ إلى أن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز منفلوط تبلغ طاقته 38 ألف م3 يوم ويتكون من محطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وبعض القرى بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة وبدأ العمل فى انشائه منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم تشغيله حتى الآن ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة إنحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن.وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة وخاصة مشروعي صرف صحي منفلوط وديروط لافتًا إلى إنه تفقد المشروعين عدة مرات للوقوف على معدلات التنفيذ ونهو الملاحظات مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.