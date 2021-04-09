افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

قال فضيلة الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إن المحافظة شهدت افتتاح 22 مسجدا بمختلف مراكز المحافظة ضمن خطة الوزارة واهتمامها بالمساجد وعنايتها بها.وكشف الدكتور عاصم أنه تم افتتاح المساجد وسط حضور القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي بالمساجد.وأناب القيادات الدعوية ومديري الادارات الفرعية في افتتاح المساجد الجديدة وتم إفتتاح مسجد البدارين بقرية أولاد محمد بالغنايم ومسجد عبد السيد بقرية القصير مركز القوصية ومسجد أبو القواسم بقرية ببلاو بديروط ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب بقرية اولاد بدر مركز الفتح ومسجد الأربعين بقرية باويط مركز ديروط ومسجد التقوي بقرية اولاد محمد بمركز الغنايم ومسجد يوسف الصديق بقرية الأنصار مركز القوصية ومسجد الرضوان بقرية تناغة مركز القوصية ومسجد المصطفي بقرية الحواتكة مركز منفلوط ومسجد ألحي القيوم بقرية جزيرة الحواتكة مركز منفلوط ومسجد الأستاذ علي الرفاعي بقرية كوم اسفحت مركز صدفا ومسجد الحمد بعزبة الصاوي مركز أسيوط ومسجد خشبة بمركز القوصية.كما تم افتتاح مسجد الواحد الأحد بقرية الزواية مركز أسيوط ومسجد سيدي شيحة بقرية سرقنا مركز القوصية ومسجد الرحمة بقرية عرب الشنابلة مركز ابنوب ومسجد المسلم بقرية بني زيد مركز الفتح ومسجد أبوبكر الصديق بقرية بني مر مركز الفتح ومسجد الرحمة بقرية العقال بحري مركز البداري ومسجد اولاد عبد الجليل بقرية بني هلال مركز القوصية ومسجد الرضوان بقرية بني هلال مركز القوصية.