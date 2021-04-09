توفي إثر أزمة قلبية.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الأمير فيليب

توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عام، بعد أن أمضي 3 أسابيع في المستشفى بسبب أزمة قلبية تعرض لها مؤخرا.وكان الأمير فيليب، في وندسور بعد أن عولج من عدوى وحالة قلبية موجودة مسبقًا لمدة 28 ليلة، ليفارق الملكة إليزابيث بعد قصة حب ملكية دامت لاكثر من 70 عاما.ونشر موقع "ديلي ميل" البريطاني خبر الوفاة، مشيرا إلى أن الأمير توفي نتيجة انتكاسة تعرض لها بعد تهدور حالتة الصحية جراء اجراء عمليات بالقلب،و أمضى دوق إدنبرة، معظم وقته في وندسور وفي ملكية كوينز ساندرينجهام الخاصة في نورفلك، واشتهر بالزلات الأسطورية والآراء غير الخاضعة للرقابة والبعيدة عن السياسة، فكان من عشاق التنزه والصيد.و قد أمضى" فيليب" أيامه الأخيرة في قلعة وندسور مع زوجته، بعد 28 ليلة من الإقامة في المستشفى بعد أن تم إدخالها في منتصف فبراير بسبب عدوى وحالة قلبية موجودة مسبقًا.ودفعت وفاته الأمة والعائلة المالكة إلى حالة حداد عامة، ويعتبر "فيليب"، أكبر مصدر لدعم الملكة إليزابيث وهو صديقها المقرب، فقصة حبهما التي دامت لأكثر من 73 عام شاهدة على ذلك.