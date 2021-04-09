الأمن الروسى يحبط عملية إرهابية على إحدى المؤسسات التعليمية بالقرم

أحبطت قوى الأمن الروسية اليوم الجمعة، هجوما إرهابيا في مدينة سيمفروبول بجمهورية القرم واعتقلت روسيين اثنين من اتباع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي كانا يخططان للهجوم.وأصدرت قوى الأمن بيانا قالت فيه "الإرهابيان كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم باستخدام قنابل يدوية ومن ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا".وتحفظت قوات الأمن على مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات وعثرت في مراسلات الإرهابيين على تعليمات بإنتاج متفجرات وعبوات ناسفة إضافة إلى تبادل رسائل صوتية مع اشخاص من منظمة إرهابية دولية حول القيام بعمليات إرهابية تؤكد تورط المعتقلين في تمويل الإرهاب والترويج له، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية عن البيان.وكان الأمن الفيدرالي الروسي أحبط في الأول من الشهر الجاري عملية إرهابية لتنظيم داعش في مقاطعة تفيرسكايا غرب موسكو.