«فتح»: بيع العقارات للاحتلال خيانة وطنية

هاجم المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، بائعي المنازل للاحتلال الإسرائيلي، تعقبيا على الكشف عن عملية بيع لعدد من العقارات الفلسطينية في منطقة سلوان في القدس المحتلة.وأكد فتوح خلال تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن بيع العقارات والأراضي وتسريبها للاحتلال الاسرائيلي يعتبر خيانة وطنية يجب محاسبة مرتكبيها، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأضاف: "أن من يقوم ببيع العقارات للعدو، مقابل حفنة من الأموال يعتبر خائنا للدين والوطن والشعب، ويجب أن يعاقب كل من أقدم عليها مهما كانت صفته او مكانته السياسية والاجتماعية".وأشاد فتوح بموقف رفض العائلات في سلوان من بيع العقارات للاحتلال، وإدانتها وتبرؤها من أبنائها المتورطين.وأكد "أن القيادة وحركة فتح تبذلان كافة الجهود الوطنية لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، والتحقيق في عمليات التسريب والبيع ومحاكمة الفاعلين، وتجريمهم قانونيا ووطنيا، واستعادة كافة الاملاك المسربة للاحتلال بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة".