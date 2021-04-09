تصاعد الخلاف بين الشركتين المصنّعة لـ«آي فون» والناشرة للعبة «فورتنايت»

بدا واضحًا أن المعركة بين "آبل" و"إبيك غيمز" ستكون شرسة، وأن مسار الدعوى القضائية بين الشركة المصنّعة لهواتف "آي فون" وتلك الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، سيحظى بمتابعة من كثب من شركات كثيرة ونواب أميركيين يتهمون "آبل" بممارسات مانعة للمنافسة.وفي لائحة من 300 صفحة تسلمتها محكمة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأربعاء، اعتبر وكلاء الدفاع عن "آبل" التي تتخذ من مدينة كوبرتينو مقرًا لها، أن "إبيك تسعى إلى تصوير آبل على أنها شريرة بهدف إحياء الاهتمام بفورتنايت التي تشهد تراجعًا".وكانت المجموعة الناشرة للعبة الفيديو ذات الشعبية كبيرة التي قدمت إلى المحكمة لائحة بحجم مماثل، رفعت دعوى ضد "آبل" في أغسطس، بتهمة إساءة استخدام الهيمنة على نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها "آي أو إس".ولاحظت "إبيك غيمز" أن "آبل" "عمدت من خلال الوسائل التقنية والتعاقدية إلى بناء منظومة آي أو إس"، بطريقة تقيد توزيع التطبيقات، وتستبعد منافسيها، وتضر بالمنافسة والمستهلكين".ومن المتوقع أن يشارك في المحاكمة شخصيًا رئيس "إبيك" تيم سويني ورئيس "آبل" تيم كوك.وحاولت "إبيك غيمز" خلال الصيف الفائت الالتفاف على ما يسميه "ضريبة آبل" من خلال توفيرها للمستخدمين بديلًا من نظام الدفع في مخزن "آبل" للتطبيقات "آب ستور" على "آي أو إس".وسارعت الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" الذكية إلى إزالة "فورتنايت" من متجرها للتطبيقات، معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين، وهو إجراء أيدته المحكمة.