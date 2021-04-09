توزيع 9.36 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 9.36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 269 ألفا و750 جرعة في اليوم الواحد، ووبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، 8 أشهر، وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 14 أسبوعا.