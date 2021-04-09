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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة: الرئيس السيسى يولى اهتماما بمحافظات سيناء

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:17 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات سيناء، بإقامة العديد من المشروعات على أرضها لدعم أبنائها، وفتح لهم مجالات متعددة للمشاركة فيها.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن قصر ثقافة العريش يهدف إلى مواجهة التعصب والإرهاب، ونشر المعرفة ورفع الوعي، والحفاظ على التراث السيناوي، واكتشاف المواهب من أبناء محافظة شمال سيناء، لرعايتهم وتنمية مواهبهم.

وأكدت على أن الفترة المقبلة ستشهد البدء في إقامة سينما العريش، ومشروع أبدا حلمك للكشف عن مواهب الشباب في المسرح، وهو ما تلقاه جمهور العريش بالفرح والتصفيق والزغاريد.

جاء ذلك خلال افتتاح قصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء، بحضور المحافظ اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، والدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومشاركة قرابة ٣٠٠ فنان وفنانة من فرق قصور الثقافة، ودار الأوبرا لإحياء ليلة فنية، وسط أهالي المدينة الباسلة.

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