قبل الإعلان عنها رسميًا.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة (فيديو)

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن أسعار البنزين الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد انتهاء لجنة التسعير التلقائى المشكلة بقرار من مجلس الوزارة رقم 2764 لسنة 2018 بشأن متابعة ومراجعة وتنفيذ آليات التطبيق السعري للمنتجات البترولية، من التقييم النهائي للأسعار.وأوضح المصدر فى تصريح لـ"الدستور"، أن لجنة التسعير التلقائى قامت بمراجعة أسعار البترول «برنت» وحجم الكميات التى تم استيرادها، وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى حساب تكلفة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.وترصد "الدستور" خلال برنامج أسرار البترول والطاقة، تفاصيل الأسعار الجديدة التى سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.وكانت أسعار «برنت» شهدت خلال الثلاثة اشهر الماضية تقلبات نتيجة لانتشار فيروس كورونا وكذلك بعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث كانت منخفضة فى بداية يناير الماضي وهى بداية فترة احتساب مدة التقييم الربع سنوية ولم تتجاوز 64 دولارا للبرميل، بينما شهد شهر فبراير الماضي تذبذبًا فى الأسعار ما بين 59 إلى 63 دولارا للبرميل، أما فى مارس الجاري فوصل سعر البرميل لمدة أكثر من أسبوع إلى فوق الـ70 دولارا للبرميل، وكل هذه الفترات تقوم اللجنة المشكلة باحتساب متوسط سعر البرميل مع سعر صرف الدولار فى حجم الاستيراد الفعلي مضاف عليهم التكاليف الأخرى.