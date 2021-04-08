مستثمرو بدر: إجراءات الحكومة حافظت على الاقتصاد من تداعيات كورونا

أشاد المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر، بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية حافظت على الاقتصاد المصرى أمام التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.وكشف العادلي لــ"الدستور"، أن مبادرة حياة كريمة ساعدت عددا كبيرا من أهالي المراكز والقرى الريفية في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بشكل لائق يعتبر استثمار في العنصر البشري.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن مبادرة حياة كريمة ساعدت على تنشيط عجلة الإنتاج لعدد كبير من المصانع، لافتًا إلى أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يعتزم المشاركة في تلك المبادرة.