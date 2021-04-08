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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «جاسر-5»

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:43 م
جريدة الدستور
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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "جاسر- 5" الذى نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية وذلك في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التى بنى عليها المشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة ودفع القوات لتحقيق المهام المخططة وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة فى المشروع، وظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية وتهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

حضر المرحلة الرئيسية للمشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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