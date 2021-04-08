إصابة شخص في حادث سير بأسوان

وقع حادث تصادم سيارة بشخص بطريق التأمين بجوار شركة المقاولون العرب بأسوان، اليوم، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص، بجوار شركة مقاولون العرب، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.