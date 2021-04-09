«التعليم» تعلن تفاصيل الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد 3 امتحانات تجريبية قومية لطلاب الثانوية العامة 2020-2021 بشهور أبريل ومايو ويونيو.وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد بشكل رسمي في 4 يوليو القادم، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان جداول الامتحانات خلال أيام.وأكد الوزير أن عقد الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا لن يؤثر في شكل الأسئلة، وأنه ليس الأساس أن الامتحان يكون على التابلت، مشيرا إلى أن الامتحان على أجهزة التابلت يحقق مزيدًا من الأمان وتقليل تدخل العنصر البشري من طباعة وتخزين، وعمليات التصحيح، وتلك هي الأسباب التي تجعل الوزارة تلجأ لها.وأضاف شوقي، أن عقد الاختبارات التقنية يهدف إلى تحقيق الاطمئنان التقني من ناحية، ومساعدة الطلاب على الاستعداد للامتحانات والتعرف على طبيعة الأسئلة التي سوف تأتي في الاختبارات من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن الطلاب سوف يحضرون للمدرسة لمدة ساعة فقط.وكشف الوزير أن الاختبارات في شهر أبريل لن تكون بها اختبارات، بل أسئلة غير حقيقية لمعالجة أى جهاز متعطل ومدى تحمل الشبكات، ذلك قبل أداء الطلاب للامتحان الحقيقي، مشيرا إلى أن عقد الامتحان على مدار 3 أيام يأتى نظرا لأن الوزارة تختبر تكنولوجيا معينة، بحيث نحلها ثم نجرب تكنولوجيا مختلفة يوم 20 أبريل، بحيث يكون يوم 22 بدون آى مشاكل.وفيما يخص امتحان شهر مايو، هو اختبار بلا درجات، وستكون هناك اختبارات مجمعة على أجهزة تابلت ولن يقضي الطالب فترة زمنية من 10 صباحا إلى واحدة ظهرا.وأشار شوقي إلى أن الامتحان سوف يكون به اختبارات حقيقية قصيرة، لاختبار مدى قدرة الأجهزة على استقبال الامتحانات وإرسال الإجابات.أما الامتحان الأخير في يونيو، سوف يكون اختبار محاكاة كاملة، والأقرب شبها لامتحان الثانوية العامةالرسمي، وسوف يكون بنفس أزمنة الامتحان الرسمي وبنفس عدد الأسئلة الرسمي.وأشار الوزير إلى أن الامتحانات التي سوف تعقد في شهر أبريل الجاري، تستهدف تجربة كفاءة التابلت وأكواد المواد وكلمات السر، ولتحديد المشاكل التي ستواجه كل طالب، ولمتابعة السحابة الإلكتروينة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.