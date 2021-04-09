«التعليم» تعلن تفاصيل الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:07 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد 3 امتحانات تجريبية قومية لطلاب الثانوية العامة 2020-2021 بشهور أبريل ومايو ويونيو.
وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد بشكل رسمي في 4 يوليو القادم، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان جداول الامتحانات خلال أيام.
وأكد الوزير أن عقد الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا لن يؤثر في شكل الأسئلة، وأنه ليس الأساس أن الامتحان يكون على التابلت، مشيرا إلى أن الامتحان على أجهزة التابلت يحقق مزيدًا من الأمان وتقليل تدخل العنصر البشري من طباعة وتخزين، وعمليات التصحيح، وتلك هي الأسباب التي تجعل الوزارة تلجأ لها.
وأضاف شوقي، أن عقد الاختبارات التقنية يهدف إلى تحقيق الاطمئنان التقني من ناحية، ومساعدة الطلاب على الاستعداد للامتحانات والتعرف على طبيعة الأسئلة التي سوف تأتي في الاختبارات من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن الطلاب سوف يحضرون للمدرسة لمدة ساعة فقط.
وكشف الوزير أن الاختبارات في شهر أبريل لن تكون بها اختبارات، بل أسئلة غير حقيقية لمعالجة أى جهاز متعطل ومدى تحمل الشبكات، ذلك قبل أداء الطلاب للامتحان الحقيقي، مشيرا إلى أن عقد الامتحان على مدار 3 أيام يأتى نظرا لأن الوزارة تختبر تكنولوجيا معينة، بحيث نحلها ثم نجرب تكنولوجيا مختلفة يوم 20 أبريل، بحيث يكون يوم 22 بدون آى مشاكل.
وفيما يخص امتحان شهر مايو، هو اختبار بلا درجات، وستكون هناك اختبارات مجمعة على أجهزة تابلت ولن يقضي الطالب فترة زمنية من 10 صباحا إلى واحدة ظهرا.
وأشار شوقي إلى أن الامتحان سوف يكون به اختبارات حقيقية قصيرة، لاختبار مدى قدرة الأجهزة على استقبال الامتحانات وإرسال الإجابات.
أما الامتحان الأخير في يونيو، سوف يكون اختبار محاكاة كاملة، والأقرب شبها لامتحان الثانوية العامةالرسمي، وسوف يكون بنفس أزمنة الامتحان الرسمي وبنفس عدد الأسئلة الرسمي.
وأشار الوزير إلى أن الامتحانات التي سوف تعقد في شهر أبريل الجاري، تستهدف تجربة كفاءة التابلت وأكواد المواد وكلمات السر، ولتحديد المشاكل التي ستواجه كل طالب، ولمتابعة السحابة الإلكتروينة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد بشكل رسمي في 4 يوليو القادم، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان جداول الامتحانات خلال أيام.
وأكد الوزير أن عقد الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا لن يؤثر في شكل الأسئلة، وأنه ليس الأساس أن الامتحان يكون على التابلت، مشيرا إلى أن الامتحان على أجهزة التابلت يحقق مزيدًا من الأمان وتقليل تدخل العنصر البشري من طباعة وتخزين، وعمليات التصحيح، وتلك هي الأسباب التي تجعل الوزارة تلجأ لها.
وأضاف شوقي، أن عقد الاختبارات التقنية يهدف إلى تحقيق الاطمئنان التقني من ناحية، ومساعدة الطلاب على الاستعداد للامتحانات والتعرف على طبيعة الأسئلة التي سوف تأتي في الاختبارات من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن الطلاب سوف يحضرون للمدرسة لمدة ساعة فقط.
وكشف الوزير أن الاختبارات في شهر أبريل لن تكون بها اختبارات، بل أسئلة غير حقيقية لمعالجة أى جهاز متعطل ومدى تحمل الشبكات، ذلك قبل أداء الطلاب للامتحان الحقيقي، مشيرا إلى أن عقد الامتحان على مدار 3 أيام يأتى نظرا لأن الوزارة تختبر تكنولوجيا معينة، بحيث نحلها ثم نجرب تكنولوجيا مختلفة يوم 20 أبريل، بحيث يكون يوم 22 بدون آى مشاكل.
وفيما يخص امتحان شهر مايو، هو اختبار بلا درجات، وستكون هناك اختبارات مجمعة على أجهزة تابلت ولن يقضي الطالب فترة زمنية من 10 صباحا إلى واحدة ظهرا.
وأشار شوقي إلى أن الامتحان سوف يكون به اختبارات حقيقية قصيرة، لاختبار مدى قدرة الأجهزة على استقبال الامتحانات وإرسال الإجابات.
أما الامتحان الأخير في يونيو، سوف يكون اختبار محاكاة كاملة، والأقرب شبها لامتحان الثانوية العامةالرسمي، وسوف يكون بنفس أزمنة الامتحان الرسمي وبنفس عدد الأسئلة الرسمي.
وأشار الوزير إلى أن الامتحانات التي سوف تعقد في شهر أبريل الجاري، تستهدف تجربة كفاءة التابلت وأكواد المواد وكلمات السر، ولتحديد المشاكل التي ستواجه كل طالب، ولمتابعة السحابة الإلكتروينة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.