ناصر الكريوين: محاولة لبيع أرض اتحاد المحامين العرب بمدينة نصر

قال ناصر الكريوين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، إنه تجري محاولات للاعتداء على مقدرات الاتحاد وممتلكاته من خلال محاولة بيع قطعة أرض مخصصة للاتحاد، بمدينة نصر.وأوضح في بيان وجهه إلى النقباء العرب: تجري محاولة بيع قطعة الأرض التي خصصتها محافظة القاهرة لإقامة مقر للاتحاد في أرض الخدمات بالمنطقة السادسة بمدينة نصر بمساحة قدرها ٤٩٠٠ متر مربع، وذلك بعد وضع اليد عليها منذ اقتحام مقر الاتحاد».وأكد أنه تجري محاولة من قبل البعض ممن لا يمتلك صفة في تمثيل الاتحاد –إشارة إلى المكاوي بنعيسى، الأمين العام الحالي-، بالتفريط في تلك الأرض، سواء ببيعها أو بتأجيرها؛ وهو ما يخالف مصالح الاتحاد، ويضر به أشد الضرر، وذلك على الرغم من كافة المحاولات التي تم بذلها للحيلولة دون المساس بمقدراته، علمًا بأن الأرض حاليًا ليست تحت يد نقابة محامي مصر ولا اتحاد المحامين العرب.