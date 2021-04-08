روسيا تستعد لأسوأ سيناريو بشأن العقوبات الأمريكية

قال الكرملين اليوم الخميس إنه يتعين على روسيا الاستعداد لأسوأ سيناريو فيما يخص العقوبات الأمريكية بسبب ما وصفه بسياسة واشنطن العدائية والتي لا يمكن توقعها.وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب معاملتها للمعارض السجين أليكسي نافالني، وقضايا أخرى، وهو ما وضع ضغوطا على الروبل والأسواق الروسية.وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "تدفعنا تصرفات أمريكا العدائية والتي لا يمكن توقعها بوجه عام إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن بشدة الشهر الماضي عندما استدعت روسيا سفيرها من واشنطن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل.