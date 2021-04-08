إندونيسيا تحظر السفر الداخلى خلال عيد الفطر

قال مسئول بقطاع النقل في إندونيسيا إن الحكومة أعلنت، اليوم الخميس، حظرا على السفر الداخلي خلال عيد الفطر في مايو المقبل للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بدرجة أكبر.ويستعد أكبر بلد مسلم سكانا في العالم لاستقبال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل مع استمراره في مكافحة واحدة من أعلى معدلات انتشار الفيروس في آسيا.ويقول المسئولون إن العطلات تقود إلى ارتفاع حاد في العدوى، وإن السلطات ستعزز إجراءات الأمن على الحدود.وسجلت إندونيسيا أكثر من 1.55 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و42200 وفاة.