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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تشارك في ندوة الجامعة البريطانية حول فرص التدريب

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:32 م
أميرة حسام، معاون
أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة
أميرة ممدوح
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شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في الندوة التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية عن الفرص التدريبية المختلفة.

وخلال مشاركتها، استعرضت معاون وزيرة التخطيط أبرز الفرص والبرامج التدريبية التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية للوزارة- للموظفين والشباب وطلاب الجامعات.

وقالت أميرة إن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها تأتي في إطار الحرص على التواصل الدائم مع الشباب والسعي لتدريبهم وثقل مهاراتهم، مشيرة إلى أهمية توجيه الدعم للشباب واشراكهم في عملية صنع القرار.

كما لفتت إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط التي استهدفت الشباب مثل مبادرة "كُن سفيرًا" التي تهدف إلى التوعية بأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة الاستدامة بين الشباب، علاوة على مشروع رواد ٢٠٣٠ وما يتضمنه من برامج تتيح للشباب التعرف على فكر ريادة الأعمال وتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، هذا بالاضافة إلى المنصة التعليمية "استدامة" التابعة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والتي تتيح العديد من البرامج التدريبية للتعلم عن بعد.

أشارت معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى أهمية فكرة الندوة، مؤكدة ضرورة عقد مثل هذه الندوات بشكل دوري لربط الشباب والطلاب بالمؤسسات الحكومية وتوعيتهم بالأنشطة المختلفة التي تقدمها الوزارات لدعم الطلاب وثقل مهارتهم.
«التخطيط» تشارك في ندوة الجامعة البريطانية حول فرص التدريب
«التخطيط» تشارك في ندوة الجامعة البريطانية حول فرص التدريب

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