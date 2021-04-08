«العدل» تعقد دورتين تدريبيتين لقضاة المحاكم الاقتصادية (صور)
الخميس 08/أبريل/2021 - 04:39 م
حسام محفوظطباعة
عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي دورتين تدريبيتين، لقضاة المحاكم الاقتصادية، خلال الفترة من 5-8 أبريل 2021.
ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي.
وأكدت الوزارة أن ذلك انطلاقا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي.
ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي.
وأكدت الوزارة أن ذلك انطلاقا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي.