«العدل» تعقد دورتين تدريبيتين لقضاة المحاكم الاقتصادية (صور)

عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي دورتين تدريبيتين، لقضاة المحاكم الاقتصادية، خلال الفترة من 5-8 أبريل 2021.ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي.وأكدت الوزارة أن ذلك انطلاقا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي.