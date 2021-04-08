ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

بعد أكثر من أسبوعين من فرض حظر التجول في مدينة ميامي بيتش الأمريكية، بسبب عطلة الربيع والاحتفالات - الفوضوية أحيانا - تنهي المدينة الحظر المرتبط بمكافحة فيروس كورونا.وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن مدينة ميامي بيتش ألغت، أمس الأول الثلاثاء، حظر التجول الذي كان يستمر من الثامنة مساء يوم الخميس حتى يوم الأحد، وستحل محله قيود أخرى.وبداية من اليوم الخميس وحتى 12 أبريل، سيتم تعليق عمل جميع المقاهي على الأرصفة، بما في ذلك أماكن الجلوس الخارجية بالمطاعم يوميا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا في المنطقة مرتفعة التأثر.وتشمل هذه المنطقة الممرات التجارية الرئيسية لساوث بيتش- أوشن درايف، وواشنطن أفينيو، وكولينز أفينيو، وإسبانولا واي.