على ربيع من «حرامى» لـ«أحسن أب».. والتصوير 18 ساعة

يكثف المخرج معتز التوني من تصوير مشاهد مسلسله الكوميدي الجديد "أحسن أب" بطولة علي ربيع للعرض عبر قنوات "الحياة" في رمضان القادم؛ حيث وصلت ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميًا للانتهاء من الحلقات بحلول الشهر الكريم.وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي يبدأ حياته كـ"حرامي"، وسرعان ما يريد تحويل صورته أمام ابنه ويصبح الأب المثالي من خلال إحدى المسابقات التي تولد الكثير من مواقف الكوميديا خلال الأحداث عبر الحلقات الـ15.مسلسل "أحسن أب" من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين ومن المقرر عرضه على شاشة قناة الحياة.