نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال شارع ترعة الإسماعيلية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع ترعة الإسماعيليه بحي الزاوية الحمراء.كما حضر فوزي احتفال عيد الأم ويوم الشهيد بحي الأميرية، بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية والمجتمع المدني، وقدم شهادة تقدير وهدايا عينية تقديرًا لدور الأم المصرية.جاءت الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وتأكيده على أهمية إقامة المسابقات تعظيمًا لدور الأم والشهداء لما قدموه من تضحية وتفانٍ للوطن.