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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 7 أبريل

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:51 ص
بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
شيماء حسين
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يدير الكثير من ربات البيوت محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 7 أبريل، وذلك قبل شرائها من الأسواق والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار البيض والكتاكيت والدواجن ومشتقاتها في الأسواق المحلية المصرية وحجم العمالة بتلك الصناعة.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 7 أبريل


أوضحت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك استقرار نوعي في أسعار بورصة الدواجن اليوم، وذلك بسبب الاكتفاء الذاتي في تلك الصناعة حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج البيضاء في المزارع 26 أو 27 جنيها في حين أنها تصل إلى المستهلك بـ 29 أو 30 جنيها للكيلو، وذلك وفقا لتكليف النقل ومكان البيع للمستهلك فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلى 38 جنيها، ووصل سعر الوراك إلى 39 جنيها للكيلو، والبانية 75 جنيها، للكيلو، والكبد والقوانص 38 جنيها للكيلو، وكبد الدجاج 45 جنيها للكيلو.

أسعار البط والرومي في الأسواق المحلية


اعتاد المصريين على تقديم البط والديك الرومي على موائد العزومات العائلية في شهر رمضان المبارك لذلك يلجأ الكثير من المواطنين حاليا إلى شراء كميات كبيرة منها وتفريزها للانتفاع بها خلال الشهر الكريم حيث وصل سعر كيلو البط في الأسواق إلى 50 جنيها، للكيلو فيما يتراوح سعر كيلو الديوك الرومي من 48 إلى 55 جنيها، وذلك حسب العمر والوزن حالة الشراء ووفقا لمكان البيع وتكلفة النقل.

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سعر كرتونة البيض والكتاكيت 


تعد من أبرز مشتقات صناعة الدواجن هى بيع البيض والكتاكيت لارتباطهم ارتباط وثيق بالثروة الداجنة حيث وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة 33 جنيها فيما وصل سعر كرتونة البيض في الأسواق 36 أو 37 جنيها للكرتونة، فيما يتراوح سعر الكتاكيت في الأسواق 17 أو 18 جنيها حيث يتم تحديد الأسعار وفقا لتكلفة الإنتاج و صيانة المعدات وأجور العاملين بالمزرعة المنتجة.

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