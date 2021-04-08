10 تريندات فى صدارة «جوجل» هذا الأسبوع

روبي



إيمي سمير غانم



بسمة بوسيل



نسرين طافش



رضوى الشربيني



موكب المومياوات



رضوي البحيري



نيللي كريم



غادة عبدالرزاق



برلنتي عامر



تصدرت أحداث مختلفة "التريند"، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الأسبوع الجاري، ونستعرض أبرزها في السطور التالية.تصدرت الفنانة روبي ترند محركات البحث جوجل، بعدما أعلن القائمون على تطبيق أنغامي قائمة الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر مارس في مصر، والسعودية، ولبنان، والعراق، والجزائر، والمغرب وتونس وتصدر عودة روبي من جديد واحتلالها المراكز الأولى مع أغنيتها الجديدة "حتة تانية".تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم ترند محركات البحث جوجل بعدما احتفلت بعيد ميلادها الـ 34، ونشأت إيمي سمير غانم في عائلة فنية خالصة فوالدها الفنان الكبير سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها الفنانة دنيا سميرغانم، كما أنها متزوجة من الفنان حسن.تصدرت الفنانة بسمة بوسيل ترند محركات البحث جوجل وزوجة النجم تامر حسني، بعد توديع والدها الذى رحل، بعد صراع مع المرض.تصدرت الفنانة نسرين طافش ترند محركات البحث جوجل بعد أن فسخت خطبتها بسبب عدم التوافق الروحي والنفسي بينها وبين خطيبها.تصدرت المذيعة رضوى الشربيني محركات البحث جوجل بعد في أول ظهور لها ببرنامج «هي وبس»، على «سي بي سي سفرة»، باكية بعد وفاة والدتها بسبب فيروس كورونا.تصدر موكب مومياوات الملكية ترند محركات البحث جوجل وخاصة عظيمات مصر، لقب تستحق النساء المصريات التتويج به لما ظهرن به بمشاهد مشرفة تدعو للفخر فى كثير من المحافل الوطنية المهمة، ولعل أقرب مثال على هذا، المشاركة الكبيرة والبارزة لفنانات ومذيعات وعازفات فى الحفل المهيب لموكب المومياوات الملكية، الذى أبهر العالم كله فى ليلة ممزوجة بين الحاضر وعبق التاريخ.تصدرت رضوي البحيري ترند محركات البحث جوجل فتاة تعزف على آلة "التمبانى واستطاعت أن تجذب الأنظار وتخطف قلوب المشاهدين وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عزفها على آلة التمبانى لمدة أقل من ساعة في حفل نقل المومياوات، كما أنها تميزت بكاريزما خاصة وصفها البعض بانها ملكة ضمن ملكات الفراعنة.تصدرت الفنانة نيللي كريم ترند محركات البحث جوجل بعد القاء كلمتها في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة.تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق ترند محركات البحث جوجل بعد أخر ظهور لها حيث ظهرت خلال بشكل أصغر عن سنها الحقيقي، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متسائلين عن حقيقة إجراءها عمليات تجميل بوجهها.تصدرت برلنتي عامر ترند محركات البحث جوجل بعد إعلان زواجها من المطرب الشعبي سعد الصغير.