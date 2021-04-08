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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 تريندات فى صدارة «جوجل» هذا الأسبوع

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:15 ص
جوجل
جوجل
هويدا سعيد
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تصدرت أحداث مختلفة "التريند"، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الأسبوع الجاري، ونستعرض أبرزها في السطور التالية.

روبي
تصدرت الفنانة روبي ترند محركات البحث جوجل، بعدما أعلن القائمون على تطبيق أنغامي قائمة الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر مارس في مصر، والسعودية، ولبنان، والعراق، والجزائر، والمغرب وتونس وتصدر عودة روبي من جديد واحتلالها المراكز الأولى مع أغنيتها الجديدة "حتة تانية".

إيمي سمير غانم
تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم ترند محركات البحث جوجل بعدما احتفلت بعيد ميلادها الـ 34، ونشأت إيمي سمير غانم في عائلة فنية خالصة فوالدها الفنان الكبير سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها الفنانة دنيا سميرغانم، كما أنها متزوجة من الفنان حسن.

بسمة بوسيل
تصدرت الفنانة بسمة بوسيل ترند محركات البحث جوجل وزوجة النجم تامر حسني، بعد توديع والدها الذى رحل، بعد صراع مع المرض.

نسرين طافش
تصدرت الفنانة نسرين طافش ترند محركات البحث جوجل بعد أن فسخت خطبتها بسبب عدم التوافق الروحي والنفسي بينها وبين خطيبها.

رضوى الشربيني
تصدرت المذيعة رضوى الشربيني محركات البحث جوجل بعد في أول ظهور لها ببرنامج «هي وبس»، على «سي بي سي سفرة»، باكية بعد وفاة والدتها بسبب فيروس كورونا.

موكب المومياوات
تصدر موكب مومياوات الملكية ترند محركات البحث جوجل وخاصة عظيمات مصر، لقب تستحق النساء المصريات التتويج به لما ظهرن به بمشاهد مشرفة تدعو للفخر فى كثير من المحافل الوطنية المهمة، ولعل أقرب مثال على هذا، المشاركة الكبيرة والبارزة لفنانات ومذيعات وعازفات فى الحفل المهيب لموكب المومياوات الملكية، الذى أبهر العالم كله فى ليلة ممزوجة بين الحاضر وعبق التاريخ.

رضوي البحيري
تصدرت رضوي البحيري ترند محركات البحث جوجل فتاة تعزف على آلة "التمبانى واستطاعت أن تجذب الأنظار وتخطف قلوب المشاهدين وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عزفها على آلة التمبانى لمدة أقل من ساعة في حفل نقل المومياوات، كما أنها تميزت بكاريزما خاصة وصفها البعض بانها ملكة ضمن ملكات الفراعنة.

نيللي كريم
تصدرت الفنانة نيللي كريم ترند محركات البحث جوجل بعد القاء كلمتها في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة.

غادة عبدالرزاق
تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق ترند محركات البحث جوجل بعد أخر ظهور لها حيث ظهرت خلال بشكل أصغر عن سنها الحقيقي، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متسائلين عن حقيقة إجراءها عمليات تجميل بوجهها.

برلنتي عامر
تصدرت برلنتي عامر ترند محركات البحث جوجل بعد إعلان زواجها من المطرب الشعبي سعد الصغير.

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