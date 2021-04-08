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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشح برلمانى بالمكسيك ينفذ حملته الانتخابية داخل نعش (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:17 ص
كارلوس مايورجا
كارلوس مايورجا
هدير سند
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أطلق مرشح للانتخابات البرلمانية في المكسيك، حملته الانتخابية، بطريقة غريبة، حيث بدأ بالترويج لبرنامجه الانتخابي من داخل نعش، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وقال كارلوس مايورجا، المرشح البرلماني عن حزب «إنكوينترو سوليداريو» في ولاية شيواوا شمال المكسيك، إنه يعبر من خلال هذه الخطوة عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب «لا مبالاة» السياسيين.

وأضاف أن الساسة التزموا الصمت إزاء المعدلات المرتفعة للجريمة المنظمة، ولقد بقوا صامتين حيال الفوضى الناجمة عن كوفيد.

ويهدف «مايورجا» لتسليط الضوء على الأرواح التي تزهق بالآلاف في البلاد من جرّاء جائحة «كوفيد-19»، وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

ووصل «مايورجا» داخل نعش باللون الذهبي إلى تجمع انتخابي على جسر حدودي بين مدينة سيوداد خواريث الحدودية وإل باسو بولاية تكساس الأميركية.

ورافق «مايورجا» مساعدون يرتدون بزة واقية من فيروس كورونا، ويحملون باقات زهر للفت الانتباه إلى الحصيلة المأساوية للوفيات الناجمة عن «كوفيد-19»، التي تخطت 200 ألف حالة، وهي من الأعلى عالميًا، حسبما ذكرت «فرانس برس».

جدير بالذكر، أن أكثر من 300 ألف شخص قضوا في جرائم قتل في المكسيك منذ إطلاق الحكومة حملة عسكرية ضد تجار المخدرات في 2006، بحسب أرقام رسمية.
كارلوس مايورجا
كارلوس مايورجا

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