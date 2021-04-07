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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ بنى سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:34 م
الدكتور عاصم سلامة
الدكتور عاصم سلامة
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف اجتماعا، بحضور محمد جبر معاون المحافظ والمحاسب على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا، العميد أحمد عبد الفتاح رئيس منطقة بنى سويف لجهاز التعمير وأعضاء الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ومممثلى الشركات المنفذة لأعمال المبادرة في كلا المركزين ومسؤولي القطاعات الخدمية والمرافق من الكهرباء والتضامن ومياه الشرب والتعليم والصحة والطرق والنقل والبريد والاتصالات والشباب والرياضة، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات المبادرات الرئاسية، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها مديرية التضامن في مجال توفير سكن مؤقت بديل للأسر التي سيتم إحلال وتجديد منازلها ضمن مبادرة سكن كريم بمركزي ناصر وببا، علاوة على مناقشة الأعمال الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء ومراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمركزي ببا وناصر فيما يتعلق بتوافر الأراضي وموقف التخصيص ونسبة التنفيذ، والأعمال الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الري وتبطين الترع وأعمال الرصف وإنشاء وتطوير الكباري على الترع والمصارف، والوضع الخاص بإنشاء المجمعات الخدمية بتلك القرى.

وأشار الدكتور عاصم سلامة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي "كل فيما يخصه" يشمل نسبت التنفيذ والإنجاز وتقرير اخر شهري لإرساله لمجلس الوزراء.

يذكر أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.

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