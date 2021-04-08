أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-4-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الين الياباني اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ارتفعت مؤشرات البحث على "جوجل" عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس، ونقدم لكم تقرير يومي عن كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ويضم التقرير التالي أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بحسب أسعار الصرف داخل البنوك الأتية "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".لديكم آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري داخل البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالأتي:بلغ الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.سجل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٥٥٦٩ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٧٤٤٨ جنيه مصري.بلغ سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٤٧٢٢ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٧٨٢٦ جنيه مصري.وصل سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٢٢٥٩ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٣٦٢٦ جنيه مصري.سجل الريال السعودى، سعره عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.وصل الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.سجل عند الشراء ١٨.٥٥٦٩ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٧١٣٣ جنيه مصري.بلغ عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٨ جنيه مصري.سجل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٩.٠٣٥٩ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٤٥١ جنيه مصري.وصل الدرهم الإماراتي، سعره عند الشراء ٤.٢٤٥ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٥٤ جنيه مصري.