أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-4-2021

ارتفعت مؤشرات البحث على "جوجل" عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس، ونقدم لكم تقرير يومي عن كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ويضم التقرير التالي أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".
ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بحسب أسعار الصرف داخل البنوك الأتية "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس
لديكم آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري داخل البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالأتي:
سعر الدولار الأمريكي اليوم
بلغ الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
سجل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٥٥٦٩ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٧٤٤٨ جنيه مصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
بلغ سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٤٧٢٢ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٧٨٢٦ جنيه مصري.
سعر الين الياباني اليوم
وصل سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٢٢٥٩ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٣٦٢٦ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى اليوم
سجل الريال السعودى، سعره عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر
وصل الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
سجل عند الشراء ١٨.٥٥٦٩ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٧١٣٣ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى اليوم
بلغ عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٨ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٩.٠٣٥٩ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٤٥١ جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
وصل الدرهم الإماراتي، سعره عند الشراء ٤.٢٤٥ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٥٤ جنيه مصري.