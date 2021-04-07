محمود حميدة عن برنامج «رامز عقله طار»: قلتله هاتنى من غير ما أعرف

كشف الفنان محمود حميدة عن رأيه في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال كل عام في شهر رمضان؛ مشيرا إلى أن البرامج تأتي باتفاقيات مع بعض الفنانين، مؤكدا أن ذلك لا بد أن يحدث خاصة في صعوبة تلك البرامج التي من الممكن أن تنقلب إلى حوادث خطيرة.وقال حميدة في تصريحات لجريدة "الدستور" وتزامنا مع طرح بوسترات برنامج رامز "رامز عقله طار": "اللي بيشتغلوا مع رامز حاولوا أنهم يكلموني في برنامج سابق وأنا رفضت تماما وبعدها قابلني رامز في رحلة من الرحلات وقالي مش هننول الشرف وأنا قلتله هاتني من غير ما أعرف".وأضاف: "أنا لا هكذب على نفسي ولا هكذب على الجمهور عشان أكسب فلوس؛ ولما قلتله هاتني من غير معرف؛ ده كان الضوء الأخضر أنه جابني فعلا من قبل واكتشفت لما خلص المقلب" مختتما حديثه قائلا: "أنا عشان قلتله هاتني من غير معرف سكت ولا هقدر أتكلم".