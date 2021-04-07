رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كلمة وكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك أثناء استقبال سفير الإمارات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:45 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
ألقى الأب ماركو ناجي، وكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، كلمة في استقبال السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية.

وجاء بنص الكلمة:
سعادة السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية. السادة والسيدات الأفاضل:
في البداية نرحب بكم جميعًا ضيوفًا أعزاء أرحب بكم بإسم صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك وتشمل محافظات قنا الأقصر أسوان والبحر الأحمر.

يقدم نيافته لكم ترحيبًا حارًا سعادة السفير والحضور الكرام، وفي نفس الوقت اعتذارًا لعدم تواجده في إستقبالكم نظرًا لتواجده في المستشفى عافاكم الله سبحانه وحفظكم.

سعادة السفير شخصكم الكريم وما تُمثله من دولة شقيقة تُعتبر في عالمنا المعاصر نموذجًا حضاريًا وثقافيًا وإقتصاديًا. نشكركم جزيل الشكر علي زيارتكم وتشريفكم.

حضوركم اليوم وزيارتكم الكريمة لمحافظة الأقصر وغيرها من الأماكن في مصرنا العزيزة في مُستهل عملكم كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الصديقة والشقيقة والنموذج البارز في عالمنا المعاصر للنجاح والتقدم والتعاون بل والريادة في مجالات متعددة لدولة عصرية يُمثل لنا جميعا سعادة وشرفًا.

تحتفل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية المشتركة، والتي تزداد رسوخا وتجذرًا عامًا بعد أخر رسميًا وشعبيًا، وثقافيًا وإقتصاديًا وحضاريًا.

كانت زيارة قداسة البابا فرنسيس في فبراير 2019 لدولة الإمارات واحدة من أهم وأنجح زيارات بابا الكنيسة الكاثوليكية والتي خلالها تم لقاء تاريخي بينه وبين فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والذي توُج بتوقيع وثيقة فريدة لتأكيد وتجسيد كل معاني التأخي والأخوة علي المستوي الإنساني.

إحتضان دولة الإمارات الشقيقة لهذا الحدث الفريد كان له صدي إيجابي علي المستوي العالمي. وكان من نتائج توقيع هذه الوثيقة بداية حوار جديد متعمق إسلامي مسيحي بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف بما يمثله من ثقل ديني في العالم الإسلامي.

نيافة الأنبا عمانوئيل مطران هذه الإيبارشية يفخر كثيرا أنه كان حاضرا لهذا الحدث الفريد كما أصبح مشاركًا ومساهمًا في الحوار المستمر بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف والذي يهدف لفهم أعمق، وتشييد علاقات راسخة تقف صامدة أمام أعتي العواصف.

في خطوات جبارة في كافة المجالات وعلي كافة الأصعدة تتجه مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد وضعت صوب أعيُنها إعادة بناء وطن وخدمة مواطن، وفي الكثير من هذه الخطوات، تتعاون مصر مع الجميع وتقع دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وأبنائها الشرفاء في موقع متميز من هذا التعاون.

تشارك الكنيسة الكاثوليكية في مصر بمدارسها ومراكزها الثقافية والصحية بتناغم وتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للعمل علي تقديم خدماتها للجميع هادفة الإنسان دون تفرقة أو تمييز.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا

«المركزى» يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخي

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر