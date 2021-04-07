كلمة وكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك أثناء استقبال سفير الإمارات

ألقى الأب ماركو ناجي، وكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، كلمة في استقبال السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية.وجاء بنص الكلمة:سعادة السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية. السادة والسيدات الأفاضل:في البداية نرحب بكم جميعًا ضيوفًا أعزاء أرحب بكم بإسم صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك وتشمل محافظات قنا الأقصر أسوان والبحر الأحمر.يقدم نيافته لكم ترحيبًا حارًا سعادة السفير والحضور الكرام، وفي نفس الوقت اعتذارًا لعدم تواجده في إستقبالكم نظرًا لتواجده في المستشفى عافاكم الله سبحانه وحفظكم.سعادة السفير شخصكم الكريم وما تُمثله من دولة شقيقة تُعتبر في عالمنا المعاصر نموذجًا حضاريًا وثقافيًا وإقتصاديًا. نشكركم جزيل الشكر علي زيارتكم وتشريفكم.حضوركم اليوم وزيارتكم الكريمة لمحافظة الأقصر وغيرها من الأماكن في مصرنا العزيزة في مُستهل عملكم كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الصديقة والشقيقة والنموذج البارز في عالمنا المعاصر للنجاح والتقدم والتعاون بل والريادة في مجالات متعددة لدولة عصرية يُمثل لنا جميعا سعادة وشرفًا.تحتفل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية المشتركة، والتي تزداد رسوخا وتجذرًا عامًا بعد أخر رسميًا وشعبيًا، وثقافيًا وإقتصاديًا وحضاريًا.كانت زيارة قداسة البابا فرنسيس في فبراير 2019 لدولة الإمارات واحدة من أهم وأنجح زيارات بابا الكنيسة الكاثوليكية والتي خلالها تم لقاء تاريخي بينه وبين فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والذي توُج بتوقيع وثيقة فريدة لتأكيد وتجسيد كل معاني التأخي والأخوة علي المستوي الإنساني.إحتضان دولة الإمارات الشقيقة لهذا الحدث الفريد كان له صدي إيجابي علي المستوي العالمي. وكان من نتائج توقيع هذه الوثيقة بداية حوار جديد متعمق إسلامي مسيحي بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف بما يمثله من ثقل ديني في العالم الإسلامي.نيافة الأنبا عمانوئيل مطران هذه الإيبارشية يفخر كثيرا أنه كان حاضرا لهذا الحدث الفريد كما أصبح مشاركًا ومساهمًا في الحوار المستمر بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف والذي يهدف لفهم أعمق، وتشييد علاقات راسخة تقف صامدة أمام أعتي العواصف.في خطوات جبارة في كافة المجالات وعلي كافة الأصعدة تتجه مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد وضعت صوب أعيُنها إعادة بناء وطن وخدمة مواطن، وفي الكثير من هذه الخطوات، تتعاون مصر مع الجميع وتقع دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وأبنائها الشرفاء في موقع متميز من هذا التعاون.تشارك الكنيسة الكاثوليكية في مصر بمدارسها ومراكزها الثقافية والصحية بتناغم وتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للعمل علي تقديم خدماتها للجميع هادفة الإنسان دون تفرقة أو تمييز.