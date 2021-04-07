حنان مطاوع: لا تجمعني مشاهد بفتحي عبدالوهاب في «القاهرة كابول»

تنتظر الفنانة حنان مطاوع عرض مسلسل "القاهرة كابول" الذي تلعب خلاله دول البطولة النسائية أمام الفنان طارق لطفي، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.وقالت حنان، لـ"الدستور"، إنها لا تجمعها مشاهد بالفنان فتحي عبدالوهاب، وكانت تتمنى أن يجمعهما حتى إن كان مشهدا واحدا، خاصة أنهما سبق وتعاونا من قبل في مسلسل "لمس أكتاف"، وحققا نجاحا كبيرا معا، مشيرة إلى أن معظم المشاهد تجمعها بالفنان طارق لطفي التي وصفته بالمبدع وذات خلق، مؤكدة أن أحداث المسلسل تحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة.يشارك في بطولة "القاهرة كابول عدد كبير من الفنانين والفنانات، بينهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان أحمد رزق"."القاهرة كابول" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على، الذي يتعاون لأول مرة مع المؤلف.