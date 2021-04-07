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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يشدد حظر التجول الليلي في شهر رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:09 م
المغرب
المغرب
وكالات
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أعلن المغرب، الأربعاء، عن تشديد قيود حظر التجول الليلي في شهر رمضان الذي يبدأ منتصف شهر أبريل الحالي، بهدف كبح تفشي وباء كوفيد- 19.

وقال بيان للحكومة إنّها قررت "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 20،00 إلى الساعة 06،00 صباحا، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا".

وسيؤدي هذا القرار إلى تعليق الصلوات الجماعية مساءً في المساجد، ويحظر خروج العائلات بعد الإفطار.

والمغرب في حال طوارئ صحية منذ منتصف مارس، وحظر التجول مفروض منذ ديسمبر، بيد أنّ السلطات عززت حديثًا التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ونسخه المتحوّرة، وقد تم رصد بضع عشرات من حالات النسخة البريطانية المتحوّرة في سبع مناطق في المملكة، حسب وزارة الصحة.

وكان قد جرى إغلاق الحدود، فيما علّقت الرحلات الجوية مع ثلاثين دولة في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد استئنافها بناء على استثناءات.

وسجّل المغرب رسميا 499،025 إصابة، بينها 8865 وفاة، فيما تلقى اللقاح نحو أربعة ملايين شخص منذ إطلاق حملة التطعيم الوطنية في نهاية يناير، حسب الحصيلة الصادرة الثلاثاء.

وكان للأزمة الوبائية أثرا عميقا على اقتصاد البلاد، إذ بلغ الانكماش نحو 7،1% وفقا لأرقام غير نهائية صدرت نهاية مارس عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويعاني قطاع السياحة، الذي يشكّل إحدى ركائز الاقتصاد المغربي، بشكل كبير بسبب تداعيات الأزمة الوبائية.

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