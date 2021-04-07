إخماد حريق شقة سكنية فى الوراق

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة سكنية في الوراق، دون وقوع إصابات.كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.وبعمل التحريات تبين أن عقب سيجارة وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.