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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تحقق فائض تجاري للشهر الثاني على التوالي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت كندا فائضا تجاريا في فبراير الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى خلال خمس سنوات، مما يعكس تراجع الواردات.

وذكرت وكالة الإحصاء الكندية في أوتاوا اليوم الأربعاء أن كندا حققت فائضا تجاريا في البضائع بقيمة 04ر1 مليار دولار كندي (824 مليون دولار أمريكي) في فبراير، مقارنة بـ 21ر1 مليار دولار كندي، قيمة معدلة، في يناير، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تسجل كندا فائضا تجاريا بقيمة 3ر1 مليار دولار كندي في فبراير، ولم تحقق كندا فائضا تجاريا خلال شهرين متتالين منذ 2016.

وسجلت البلاد تراجعا في الصادرات والواردات في فبراير، وتراجعت الصادرات بنسبة 7ر2 %، بعد زيادة في يناير بنسبة 2ر8%.

كما انخفضت الواردات بنسبة 4ر2 % بعد زيادة في الشهر السابق عليه، وسجلت واردات كندا في فبراير أقل مستوى لها منذ أغسطس من عام 2020.

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