إيران: إنتاج 55 كجم من اليورانيوم المخصب

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنتاج 55 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بما يصل إلى 20%، الأمر الذي يشير إلى التخصيب بوتيرة أسرع من العشرة كيلوجرامات المقررة شهريا بموجب قانون إيراني أوجد هذه العملية في يناير الماضي.وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن وتيرة الإنتاج الإيراني تزيد بنسبة "تصل إلى 40%" عن ذلك.وأضاف المسؤول للتلفزيون الإيراني، أنه وفي أقل من 4 أشهر أنتجت بلاده 55 كيلوجراما من اليورانيوم بدرجة تخصيب 20%، لافتًا إلى أنه وخلال 8 أشهر تقريبا يمكن لطهران الوصول إلى 120 كيلوجراما.فيما أتى هذا الإعلان بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة احياء الاتفاق النووي التي انتهت مساء أمس في فندق بفيينا بين الدول الغربية ( ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا) وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.