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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:33 م
رمضان
رمضان
نعمات مدحت
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تستعد الأسر المصرية الآن، والمؤسسات الحكومية والعامة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، فهناك البعض يقوم بشراء الفوانيس وزينة رمضان، والبعض الآخر يفوم بشراء الياميش، وبعض الحرف والمهن تستعد لتزدهر خلال الشهر الفضيل.

رمضان له طقوس خاصة في مصر، حيث قامت بالفعل الأسر بتعليق الزينة والفوانيس التي تدل على فرحة الشهر، وتعد من أهم مظاهر، كما يعد أيضا من طقوس الشهر، صلاة التراويح وموائد الرحمن، وبائعي العرقسوس، و غيرها من المظاهر الجميلة التي يحتفل بها المصريين في رمضان.

لذلك تكثر الأسئلة حول كم عدد الأيام على استقبال شهر الخيرات والبركات، حيث يستمع الأطفال لأغنيات الشهر منها: وحوي يا وحوي، رمضان جانا، أهلا شهر الصوم، مرحب شهر الصوم، وكل أسرة لها عادتها وتقاليدها خلال الشهر.

وتختلف مظاهر الاحتفال من شهرمن دولة لآخر في العبادة والعادات والتقاليد الخاصة بالإفطار، فهناك دول تقضى ساعات في العبادة والذكر قبل الإفطار، وهناك دول تفطر على القهوة وخلافه، حيث تعدد الشعائر الدينية في هذا الشهر الفضيل.

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

يتبقى على شهر رمضان الكريم خمسة أيام فقط، وفقا للحسابات الفلكية، حيث من المقرر أن يهل علينا شهر رمضان يوم  الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، والمقرر أن ينتهى يوم 11 مايو، على أن يكون يوم العيد 12 مايو المقبل.

الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان الأحد المقبل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أنها تستطلع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ ، وذلك يوم الأحد القادم 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021.

وأضافت في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال بقدوم الشهر الكريم على التليفزيون المصري في احتفالية كبرى مثلما يحدث كل عام باستثناء عام 2020.

وأشارت إلى أنه سيكون متاحًا وجود بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك عقب صلاة المغرب.

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