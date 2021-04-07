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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد حبس هدير الهادي عامين للتحريض على الفجور

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:32 م
هدير الهادي
هدير الهادي
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس هدير الهادي، فتاة «التيك توك» لمدة سنتين لاتهامها بالتحريض على الفجور.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق «تيك توك»، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات، والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت مباحث الآداب، قد لقت القبض على فتاة الـ«تيك توك» هدير الهادي، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها، وذلك بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

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