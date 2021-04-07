تأييد حبس هدير الهادي عامين للتحريض على الفجور
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:32 م
عادل عبد العالطباعة
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس هدير الهادي، فتاة «التيك توك» لمدة سنتين لاتهامها بالتحريض على الفجور.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق «تيك توك»، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات، والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت مباحث الآداب، قد لقت القبض على فتاة الـ«تيك توك» هدير الهادي، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها، وذلك بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.
جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق «تيك توك»، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات، والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت مباحث الآداب، قد لقت القبض على فتاة الـ«تيك توك» هدير الهادي، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها، وذلك بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.
جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.