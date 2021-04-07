«قوة خارقة» تجمع حسن نصير ونهال نبيل لأول مرة

انتهى المطرب حسن نصير من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "قوة خارقة"، لصالح إحدى الشركات الزراعية، تعاون خلاله لأول مرة مع المطربة نهال نبيل التي تولت الإخراج."قوة خارقة" من المقرر طرحها خلال رمضان المقبل، كتبها الشاعر أحمد شكري، ألحان شريف بدر، توزيع ومكس أحمد أمين، ماستر عمار خاطر، إنتاج شركة الكومي جروب للاستثمار والتنمية المستدامة، "Producer" ومنتج منفذ شريف بدر.وشارك بالغناء في الكليب فرقة أطفال كورال مصر بقيادة الدكتورة أميرة الناصر.واختارت نهال نبيل مخرجة فيديو كليب "قوة خارقة" تصويره في منطقة أبو غالب بطريق مصر الإسكندرية.ويقول مطلع الأغنية:"كلنا يوم ما اتولدنا، خدنا فرصة وخدنا عمر، والحياة طريقين وفيها، كل واحد منا حر".يشار إلى أن نهال نبيل مخرجة الكليب الجديد خاضت تجربة إخراج كليبات الأغاني أكثر من مرة، أبرزهم أغنية "شامخ" للمطربة أصالة، كما أخرجت عدد من أغانيها الخاصة "كان واحشنى، لو حبيت ترجع لي،تفاصيل حياتي"، أيضا أغنية للمطرب السعودى إسماعيل مبارك بعنوان "عندى أحلى"، أغنية للمطربة ميرفت وجدى بعنوان "بفتكرك" وأغنية للمطرب مكحل بعنوان "مكسر الدنيا".