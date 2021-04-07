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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صاحب ميداليتى بطولة السلاح: أحلامى تتجه صوب أولمبياد باريس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:04 م
أدهم معتز
أدهم معتز
حسن الهتهوتي
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حقق أدهم معتز، لاعب المنتخب المصري لسلاح السيف، إنجازًا تاريخيًا، بعد أن حصد ميداليتين في بطولة العالم المُقامة بمصر، ليُصبح أول لاعب مصري، عربي، وإفريقي يُحقق الثنائية في بطولة عالم واحدة.

وقال «مُعتز» لـ«الدستور»، إنه حقق الميدالية البرونزية تحت 20 عامًا في الفردي، بينما أضاف الميدالية الذهيبة مع فِرق مع المنتخب المصري، والذي حقق البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

البطل المصري صاحب الثمانية عشر عامًا، حقق انجازه التاريخي، قبل أشهر قليلة من خوضه ماراثون امتحانات الثانوية العامة، التي يدرس بها هذا العام.

وبدأ «مُعتز» ممارسة رياضة سلاح السيف، وهو في الحادية عشر من عمره، مُلتحقًا بنادي الصيد، وحقق فيها العديد من البطولات، كان أبرزها حلوله في المركز الأول إفريقيًا تحت 17 عامًا فردي وفرق، قبل أن يُحقق المركز الثالث عالميًا فردي، والأول فِرق، في البطولة الأخيرة ـ حسبما يقول لـ«الدستور».

حصول اللاعب على ميداليتي بطولة العالم، ليست أقصى أماني البطل المصري، فأحلامه باتت تتجه الآن صوب أولمبياد باريس 2024، التي يأمل في تحقيق ميدالية خلالها.

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