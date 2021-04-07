السيطرة على حريق في محل أدوات منزلية بالغربية (صور)

اندلع حريق هائل داخل محل أدوات منزلية بعزبة تابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، اليوم، دون وقوع خسائر بشرية.و تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل داخل محل أدوات منزلية بعزبة المنشاوى بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأبنية المجاورة.وأفادت التحريات الأولية بحدوث ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.