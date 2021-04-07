نقابة المهندسين بالإسكندرية تشارك فى ندوة «صناعة الحديد»

شارك الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، فى مؤتمر مزايا إدراج رتبة الصلب B500DWR فى التحديث الخامس للكود المصرى لتنفيذ وتصميم المنشآت الخرسانية، الذى عقد بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ولفيف من أساتذة الهندسة المدنية ومتخصصين فى الانشاءات، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.وألقى الدكتور محمد هشام سعودى كلمة تناول فيها ضرورة تطوير كافة المواد المستخدمة في الإنشاءات بما يتواكب مع حجم المشروعات القومية في مصر.واضاف أن مصر دخلت مرحلة متطورة وتوسع كبير فى الانشاءات على أحدث طراز مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والتى تعتبر من أكبر المشروعات وهى طفرة فى مجال الإنشاءات لابد من الاقتضاء بها فى كافة الإنشاءات الهندسية.بينما قال المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن أضافة رتبة حديد التسليح B500DWR في التحديث الخامس للكود المصري للخرسانة يعد خطوة هامة في مواكبة التطوير في تنفيذ المشروعات القومية لمقاومة هذه الرتبة لاحمال الزلازل والرياح وتنفيذ المباني العالية High Rise building.وطالب بضرورة تطبيقها فى كافة الإنشاءات لتحقيق انجاز كبير فى هذا المجال وسيدخل مصر مرحلة جديدة ومتطورة فى مجال الهندسة المدنية والانشاءات.