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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين»: فائض الموازنة الجديدة يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:29 ص
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن فائض الموازنة الجديدة الذى أعلنته وزارة المالية وقدره 25.3 مليار جنيه يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة مصر الكبيرة فى جذب الإستثمارات العالمية.

وأكد سعد الدين فى تصريحات صحفية، اليوم، الأربعاء، بأن القيادة السياسية سابقت الزمن فى تنفيذ سياسات وخطة الإصلاح الإقتصادى رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، إلا أن الإصرار إصرار القيادة السياسية على مواصلة البناء فى الوقت الذى أغلق فيه العالم بسبب الجاحة كان سببًا فى تصدر مؤشرات الإقتصادية عالميا.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا حول الأداء المالي أكد بأن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020 2021، حققت فائضًا أوليًا قدره 25.3 مليار جنيه، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.

على صعيد متصل يقول الدكتور محمد سعد الدين بأن الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر من قدرتها على تجاوز أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس فى وقت قياسى، والتنظيم العالمى المبهر موكب المومياوات الملكية، أبهرت العالم بقدرات مصر على أن تتصدر الدول الجاذبة للإستثمار فى العالم.

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