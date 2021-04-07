إعطاء 2.03 مليون جرعة من لقاحات كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن إعطاء 2.03 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ39 ألفا و831 جرعة يوميا.ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 1.7 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.